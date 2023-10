Außenministerium weist erneut Rückholung von Maria G. ab

Das Außenministerium hat erneut eine Rückholung der in Syrien festsitzenden österreichischen IS-Anhängerin Maria G. abgewiesen. Die Frau habe sich freiwillig der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) angeschlossen, hieß es in einer Mitteilung an die APA vom Freitag. „Es liegt somit eindeutig ein besonders hoher Grad der Eigenverschuldung vor.“

Gegen die Frau bestehe zudem ein aufrechter Haftbefehl. Das Außenministerium erinnerte weiter daran, dass die österreichischen Behörden der IS-Anhängerin mehrfach angeboten hatten, ihre beiden kleinen Kinder nach Österreich zu holen. Dies sei von der Mutter abgelehnt worden. Auch im jetzigen Antrag sei es nicht um die alleinige Rückholung der Kinder gegangen.