Ausnahme für E-Autos: Mit 130 durch den Lufthunderter

Im von Elisabeth Köstinger (ÖVP) geführten Umweltministerium wird ungeachtet dessen an einer IG-L-Ausnahme für Elektroautos gearbeitet. Die sollen so „nun wirklich auf die Überholspur kommen“, hatte Köstinger im Mai eine Neuregelung angekündigt, die bereits Anfang 2019 in Kraft treten könnte.

Ob dieser Termin hält, ist noch offen, heißt es auf Anfrage bei Daniel Kosak, Sprecher der Umweltministerin: „Aber das Vorhaben steht auf der Agenda weit oben. Derzeit wird geprüft, welche Gesetze geändert werden müssen. Die Ausnahme wird aber aus unserer Sicht funktionieren.“

Christian Schöffthaler fordert so eine Ausnahme seit mehreren Jahren. Der Tiroler Anwalt nahm 2014 mit seinem Elektroauto absichtlich eine Strafe wegen Tempoüberschreitung in einem IG-L-Abschnitt in Kauf, um den Rechtsweg beschreiten zu können. Als er vor dem Landesverwaltungsgericht mit seiner Beschwerde nicht durchkam, kündigte er im KURIER an, durch alle Instanzen zu gehen.

„Ich habe danach aus ganz Österreich Anfragen von Elektroautofahrern bekommen“, erzählt er. Inzwischen hat der Anwalt seinen Fall und eine Reihe weiterer vor den Verwaltungsgerichtshof gebracht. Auch die aktuelle Beschwerde in Tirol lief über seine Kanzlei.

Ob sich die Beschleunigung von Elektroautos negativ auf die Verkehrssicherheit auswirken würde, ist unter Experten umstritten. „Es gibt dazu noch keine Studien“, sagt Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit, er sieht die Idee aber skeptisch.

Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich ist überzeugt: „Wenn ein Elektroauto mit 130 plus von hinten auf den Verkehr auffährt, führt das zu Bremsmanövern und in der Folge zu gefährlichen Situationen.“

Der Salzburger Unfallforscher Gerhard Kronreif hat hingegen keine Bedenken: „Man kann ohnehin nicht schneller fahren, als der Verkehrsfluss es zulässt“, sagt er. Die Zahl der E-Autos sei zudem überschaubar.