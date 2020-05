Ausländische Studenten dürfen ohne Corona-Test einreisen

Der Betrieb an Österreichs Universitäten wird in den kommenden Wochen schrittweise hochgefahren. Bis zum gewohnten Lehrbetrieb ist es aber noch ein weiter Weg.

Für Studenten aus dem benachbarten Ausland – das sind alleine 35.000 aus Deutschland und Italien – öffnen sich aber schon jetzt die Grenzen nach Österreich. Zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

Das wurde dem KURIER aus dem Gesundheitsministerium bestätigt. Dem ging – wie so oft in diesen Tagen – einiges an Verwirrung voraus. Es waren zunächst Tirols Behörden, Hochschulen und Landespolitiker, die von einem Schreiben am Montag überrascht wurden, das nicht an sie adressiert war.