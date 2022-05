Ausgerastet: Mann randalierte im Spital, dann fuhr er mit Baseballschläger zur Polizei

Ein 29-Jähriger hat am Montagabend in einem Spital im obersteirischen Bezirk Liezen randaliert und Pflegebedienstete und einen Arzt angegriffen. Dann flüchtete er. Polizisten trafen den Mann daheim an, er gestand die Tat teilweise.

Kurz darauf wurde die Polizei erneut alarmiert: Der Mann randalierte mit einem Baseballschläger im Foyer eines Objekts in Bad Mitterndorf, wo sich eine unbesetzte Polizeiinspektion und eine Bank befinden. Bei der Festnahme verletzte einen Beamten.