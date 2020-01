Ausgepokert: Concord Card Casinos müssen zusperren

Am Donnerstag Abend gab es im Wiener Montesino zu Beginn eines 100.000-Euro-Turniers eine Razzia. Das zeigen dem KURIER zugespielte Bilder. Offenbar wurden Schlösser ausgetauscht und Tische diesmal nicht mehr nur plombiert, sondern von der Finanz bzw. der Polizei mitgenommen. Auch ein Concord Card Casino ( CCC) in Tirol und ein Pokerroom in Graz war Schauplatz einer Kontrolle.

"Auf Grund der anhaltenden, rechtswidrigen und exzessiven Behördenmaßnahmen gegen die Betriebsstätten der Concord Gruppe – trotz national und international vorläufigem Rechtsschutz gewährenden Verfahren, gibt die Geschäftsleitung bekannt, dass mit heutigem Tage um 12:00 Uhr sämtliche Betriebsstätten der Concord-Gruppe freiwillig geschlossen wurden, um zu vermeiden, dass Gäste und auch Mitarbeiter dem unqualifizierten Druck der ihre Kompetenzen weit überschreitenden Finanzpolizei weiterhin ausgesetzt sind", teilte die Pokerbetreiber-Gruppe Concord Card Casinos mit.

Laut KURIER-Informationen soll die Finanz weitere Razzien in zwei anderen Casinos der Gruppe in Wien angekündigt haben. Auch diese wären zwangsweise geschlossen und die Schlösser ausgetauscht worden, heißt es.