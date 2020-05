Ausgangsbeschränkungen enden: Neue Freiheit, neue Zwänge

Grund für den Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist der Einbruch der heimischen Wirtschaft, den der Lockdown nach sich gezogen hat. Das WIFO beziffert den Rückgang im ersten Quartal mit 2,7 Prozent.

In der Eurozone sind die Daten noch weniger erbaulich. Im Vergleich zum Vorquartal ist die Wirtschaftsleistung um 3,8 Prozent eingebrochen. Die verantwortlichen Politiker versuchen, diese Folgen abzufangen. EU-weit waren in der Vorwoche bereits satte 3.400 Milliarden Euro an Finanzspritzen mobilisiert worden. Der geplante Wiederaufbau-Fonds der EU soll 1.500 Milliarden Euro schwer sein.

Die 47 Tage Ausgangsbeschränkung enden nun, wie sie begonnen haben: mit Nachrichten zu Klopapier. Aus Deutschland wird eine Rekordproduktion berichtet. So wurden im Bundesland Nordrhein-Westfalen im März insgesamt 59.302 Tonnen Toilettenpapier hergestellt – so viel, wie in keinem einzigen Monat im letzten Jahrzehnt.