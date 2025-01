Niederösterreich

In der schwarz-blauen Landesregierung war der Ton zuletzt ziemlich rau, das mag auch dem Wahlkampf für die im Flächenbundesland so wichtigen Kommunalwahlen geschuldet sein: Am 26. Jänner wird in den 568 der 573 Gemeinden gewählt, in zwei Kommunen gab es 2024 Neuwahlen; außerdem haben St. Pölten, Krems und Waidhofen an der Ybbs eigene Wahltermine.

Heuer sind Zweitwohnsitzer nicht mehr bei den Kommunalwahlen stimmberechtigt, das reduziert die Anzahl der potenziellen Wählerschaft um rund 150.000. Aber auch so sind mehr als 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, rund 11.800 Gemeinderatssitze sind zu vergeben, die 2020 mehrheitlich an die Schwarzen gingen.

Zuletzt holte die ÖVP in 400 Gemeinden absolute Mehrheiten und stellte in rund vier Fünfteln aller Gemeinden die Bürgermeister, also in rund 450 Gemeinden, die SPÖ in rund 100. Die ÖVP kandidiert heuer in allen Gemeinden, die SPÖ tritt in rund 540 an, die FPÖ in 444, die Grünen in 120, die Neos in rund 50.