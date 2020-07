Aus für autofreien Hauptplatz: „Verkehrswende ist ein Marathon“

„Eine Verkehrswende ist ein Marathonlauf. Wenn ich nach zwei Kilometern aufgebe, ist das zu früh“, sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zu dem blitzartig beendeten Testlauf. „Es braucht Zeit, bis sich gewohntes Verkehrsverhalten umstellt“, sagt er. Zwei Tage seien dafür zu kurz.

Verkehrsberuhigungen in großen Städten gehen in Österreich selten geräuschlos über die Bühne. Man erinnere sich an die Startphase der Begegnungszone in der Wiener Mariahilfer Straße. Das Projekt sorgte für derart viele Schlagzeilen, dass das Kürzel „Mahü“ bald auch in Restösterreich ein Begriff war.