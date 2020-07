Stau-Chaos gefährdet autofreien Linzer Hauptplatz

Nach nur einem Tag ist der autofreie Linzer Hauptplatz in Gefahr, bald schon wieder Geschichte zu sein. Nach einem Stau-Chaos in der Linzer Innenstadt, das am späten Mittwoch-Nachmittag durch eine Radler-Demonstration ausgelöst worden ist, droht nun Verkehrsreferent Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ), bei der nächsten derartigen Aktion die Aufhebung seiner Verordung an.

Hein spricht von Provokateuren

Seine Argumentation: „Prinzipiell sollte der Hauptplatz über die Ferien autofrei sein. Die gestrige Rad-Demonstration, die Unterstützer bei den Grünen und Neos gefunden hat, hat aber gezeigt, wie leicht es nun Provokateuren gelingt, den Verkehr in der Stadt lahmzulegen. Mit den nun gesetzten Schritten, können und werden wir im Wiederholungsfall sofort wieder zur alten Regelung zurückkehren und der autofreie Hauptplatz ist Geschichte. Gerade die größten Befürworter des autofreien Hauptplatzes, ob es die Grünen oder die Neos sind, haben mit großer Wahrscheinlichkeit, diesen zu Fall gebracht. Denn der Imageschaden wird wohl irreparabel bleiben."

ÖVP: Hein-Aktion ist gescheitert

Die Linzer ÖVP will den autofreien Hauptplatz vorerst wieder beenden. "Mangelnde Vorbereitung, zu wenige Hinweisschilder, kein Gesamtplan, die Sommersperre des Linzer Hauptplatzes für Kraftfahrzeuge ist bereits am ersten Tag kläglich gescheitert“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier. „Dieser Hein-Test gehört nach Schilda und ist für Linz denkbar ungeeignet." Baier fordert daher den sofortigen Abbruch dieses Experiments und plädiert für eine durchdachte Verkehrsberuhigung. Er nennt eine Begegnungszone samt Stufenplan unter Berücksichtigung des Fertigstellungstermins der neuen Eisenbahnbrücke 2021 als Grundvoraussetzung.

Grüne wollen Brücke für Radler und Fußgänger

Helge Langer, der Klubobmann der Grünen, fordert eine eigene Donaubrücke für Fußgänger und Radfahrer. Diese Forderung habe der damalige Grüne Stadtrat Jürgen Himmelbauer schon vor 15 Jahren erhoben. Es gehe nicht an, dass hunderte Millionen Euro nur für Autoverkehrsbrücken ausgegeben würden, während es für die abgasfreie Mobilität keinen Euro gebe.

Die gestrigen Rad-Demonstranten wollten mit ihrer Aktion auf die schlechten Rad-Verhältnisse auf der Linzer Nibelungenbrücke aufmerksam machen. Die Gleichzeitigkeit der Demo und dem ersten autofreien Tag auf dem Linzer Hauptplatz lösten das Verkehrschaos aus.