Aus dem Pkw auf Fasane geschossen: Geldbuße für die Schützen

"Sie wollten immer schon Jäger werden", verteidigt der Rechtsanwalt seine Mandanten, ohne auszuführen, warum die beiden Männer dann doch nicht den legalen Weg wählten. Sondern den illegalen: Ein 22-Jähriger und sein Freund, 18, besorgten sich eine Langwaffe und feuerten im April mehrmals auf Fasane in einem Wald – aus einem Auto heraus, mit dem sie über die Forststraße fuhren.

Zwei Mal sollen die beiden in dem Wald in der Oststeiermark derart auf Jagd gewesen sein, ehe sie ertappt und angezeigt wurden. Am Freitag müssen sie sich im Straflandesgericht Graz verantworten, angeklagt ist Eingriff in fremdes Jagdrecht.