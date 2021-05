Aufregung um Prüfung der neuen Verfassungsschützer

International gesehen sei man bei der Sicherheitsüberprüfung ohnehin am unteren Level, heißt es im Ressort von Karl Nehammer. In Deutschland oder in Österreich beim militärischen Heeresnachrichtenamt (HNaA) müsse man ebenfalls diese Angaben tätigen. Diese Fragen seien auch sinnvoll, so müsse man etwa wissen, wie viel der jeweilige Beamte an Vermögen zur Verfügung hat und ob er sich sein Leben so leisten könne. Bei den Erkrankungen gehe es eher um Suchtverhalten. Das alles sei bei einer internen Informationsveranstaltung erklärt worden, auch haben alle Parteien im Parlament dieser Sicherheitsüberprüfung zugestimmt. Hinter vorgehaltener Hand meinen Insider, dass es vielleicht gewisse Gründe gebe, warum manche eine Sicherheitsüberprüfung fürchten würden.

Betont wird im Innenressort, dass die Daten in einem geschlossenen Sicherheitssystem verwahrt werden, zudem nur zwei Leute Zugang haben. Die entsprechenden Daten würden sieben Jahre gespeichert bleiben und dann gelöscht werden. Befürchtungen, diese Daten könnten an andere Dienste weitergegeben werden, tritt man entgegen: das sei rechtlich gar nicht erlaubt.

Das neue Staatsschutzgesetz dürfte jedenfalls nicht überall Freunde haben. Im Begutachtungsverfahren im Parlament, das soeben zu Ende ging, gab es rund 8.800 Stellungnahmen.