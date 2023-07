Aufräumen nach Unwettern: Noch immer 1.000 Haushalte ohne Strom

Nach einem schweren Hagelunwetter ist es am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Feld am See (Bezirk Villach-Land) zu mehreren Murenabgängen beim Afritzer See und im Bereich der Gemeindestraße nach Hinterrauth gekommen. Mehrere Häuser der Ortschaft Hinterrauth mussten evakuiert und die B98, die Millstätter Straße, sowie die Gemeindestraße nach Hinterrauth für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die drei betroffenen Häuser wurden am Mittwochvormittag wieder freigegeben, hieß es von der Polizei, die zwölf Personen durften zurückkehren.

