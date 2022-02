Das glauben wir

„Es gibt im Islam das Fest der Himmelfahrt Muhammads, aber es ist nicht vergleichbar mit Ostern“, erklärt Fuat Sanaç. „Das Christentum basiert auf Auferstehung. Der Islam basiert nicht auf der Himmelfahrt des Propheten. Unser größtes Fest ist das Opferfest (zum Höhepunkt des Hadsch, in Erinnerung an den Propheten Ibrahim, der bereit war, seinen Sohn Ismael für Allah zu opfern).“ Ähnliche Bedeutung hat der Fastenmonat Ramadan. Alle Feste sind nach dem Mondkalender gerichtet, durchlaufen daher den Jahresrhythmus. „So spüren wir, wie Fasten im Sommer oder bei Kälte ist, an langen oder kurzen Tagen. Ramadan feiern wir intensiv, weil Muslime auf der ganzen Welt mitfasten.“ Muhammad hatte 30 Tage gefastet, Jesus 40. „Alle Propheten in allen Religionen haben einmal gefastet. Das Fasten findet zwischen Sonnenauf- und -untergang statt und bezieht sich auf Nahrung, Geschlechtsverkehr und alles, das von außen in den Körper kommt.“