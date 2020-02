Auf Sturm folgt Schnee: Probleme im Bahn- und Straßenverkehr

Allerdings gibt es auch in anderen Bereichen der A10 derzeit Probleme mit querstehenden Lkw. Der ÖAMTC warnt zwischen Puch und Urstein vor Straßenglätte (Stand 9 Uhr).

A9 statt A10: 50 Zentimeter Neuschnee erwartet

Die Asfinag hatte bereits am Dienstag eine Schneewarnung für die A10 ausgegeben. Insgesamt wird mit bis zu 50 Zentimeter Neuschnee gerechnet. Laut Asfinag stehen zusätzliche Winterdienst-Fahrzeuge bereit. Falls der Schneefall zu stark wird, könnte der Schwerverkehr auch angehalten werden, um so zumindest den Pkw-Verkehr am Laufen zu halten.

Die Asfinag empfiehlt, die A10 am Mittwoch großräumig zu umfahren und auf die Pyhrnautobahn A9 auszuweichen. Dort sollen die Schneefälle weit schwächer ausfallen als in Salzburg.