Auf der Suche nach ewiger Schönheit im Schloss Tabor

Helena, angeblich Tochter des griechischen Göttervaters Zeus, galt als die schönste Frau ihrer Zeit. In Homers Epos „Ilias“ ist sie Auslöser für den Trojanischen Krieg. Aber auch in Goethes „Faust II“ spielt sie eine Rolle, wie auch in Jacques Offenbachs Operette „Die schöne Helena“ .

Das am 17. Dezember 1864 in Paris uraufgeführte Stück, wird mit einer Inszenierung auf Schloss Tabor im Südburgenland im Herbst jedoch wenig gemein haben. Geplant ist eine witzige Neuinterpretation mit regionalem Einfluss.