Richard Lugner sprengt die Eröffnungsrede von Alfons Haider bei der "Lustigen Witwe"

Dem aber nicht genug, versucht sich dann auch noch Freundin Simone vorbeizuschleichen, was auch nicht ganz gelungen ist.

"Sie hat eine Tasche mitgehabt und kramt nach einer Decke. Und der Haider steht vor ihr. Und dann endlich blickt sie auf und der Haider hat warten müssen, weil sie in ihrer Tasche die Decke gesucht hat. Dann hat er ihr die Hand geschüttelt", so Lugner über den ungeplanten Zwischenfall.

Jedenfalls konnte der neue Generalintendant dann seine Rede fortsetzen, verlor aber kein Wort über den scheidenden Mörbisch-Intendanten Peter Edelmann.

Lippen schweigen

Er werde hier keine Melodie anstimmen wie "Somewhere there's a place for us". Mit diesem Zitat aus der "West Side Story“ hatte der künstlerische Leiter der Seefestspiele, Peter Edelmann, seine Kritik an der Entscheidung begonnen, die "Lustige Witwe" 2022 durch ein Musical zu ersetzen. "Ich halte es mit Lehar und sage: Lippen schweigen", bekundete Haider seinen Entschluss, weitere Worte über den Konflikt zu verlieren.

Für die Aufführung gab's jedenfalls stehende Ovationen. "Eine schwung- und humorvolle Inszenierung", wie zum Beispiel die APA schreibt.