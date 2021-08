Ohne Impfung kein Yacht-Urlaub mit Lugner: "Käfer" Sonja gibt nach

Logisch, dass schnell eine heiße Diskussion rund um die Corona-Impfung entbrannte.

Schlussendlich hat sich Sonja dann aber doch für die Impfung entschieden, Richard Lugner ließ in einer Aussendung wissen, dass morgen, Mittwoch, in der Lugner City eine Impfstation öffnen würde und just Sonja die erste Dosis bekommen würde. Johnson & Johnson, wer es genau wissen möchte.

"Ich habe mit mir zwei Tage gekämpft und wirklich jede Minute eine andere Entscheidung getroffen", erzählt sie dem KURIER.

Antikörper werden weniger

"Schließlich habe ich meine Hausärztin gefragt und einen Bluttest gemacht. Sie hat gesagt, dass ich Antikörper abbaue und nur genug Schutz durch eine Impfung hätte, mich nicht mit der Deltavariante anzustecken", so die Unternehmerin.

"Da ich viel reisen möchte und nicht immer auf Berührung und Abstand achten möchte und davon überzeugt bin, dass die Zahlen bis Herbst so steigen werden, dass es vielleicht einen Impfzwang gibt oder wieder ein Lockdown verordnet wird, habe ich beschlossen, es zu machen", so Sonja, die eigentlich auf den Totimpfstoff warten wollte.

"So kann ich aber jetzt dem alten Lugner-Spezi auch eine Freude machen, weil ich mitfahre."