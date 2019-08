Ins Eigentum des Landes: Schloss Tabor wird Landeskulturzentrum

Die Geschichte von Schloss Tabor

In seiner heutigen Form entstand das Schloss im 17. Jahrhundert, als die ungarische Adelsfamilie Batthyány in den Besitz der Herrschaft Neuhaus kam. Unter ihnen wurde Tabor zum Sitz der Gutsverwaltung, während sich die Familie überwiegend in Wien oder auf ihren anderen Gütern aufhielt. Am Ende des Zweiten Weltkrieges diente das Schloss sowjetischen Truppen kurzzeitig als Panzerwerkstatt, ehe es schließlich zu reinen Wohnzwecken umfunktioniert wurde. Tabor blieb bis 1992 im Familienbesitz der Batthyánys.

Nach Übernahme durch den Naturpark Raab wurde das Schloss zu einer Opernspielstätte unter der Leitung von Jopera ausgebaut und wird mittlerweile ganzjährig für Kulturveranstaltungen genutzt. Ab 2017 war das Schloss im Besitz der gemeinnützigen EFIS Stiftung - das hat sich per 1. August 2019 wieder geändert, jetzt gehört das Schloss dem Land.