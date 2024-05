Auf der Flucht vor Schlechtwetter in den Pfingststau nach Süden

Ausgerechnet vor dem kommenden Pfingstwochenende trübte sich das Wetter am Donnerstag bereits in weiten Teilen Österreichs ein. Und es wird in den kommenden Tagen wechselhaft bleiben. Immer wieder ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. In den sonnigen Phasen erreichen die Temperaturen dafür laut Prognose von Geosphere Austria bis zu 26 Grad.

Gewitteranfällig ist das Wetter auch in den südlich von Österreich gelegenen Ländern. Dort kann man die Sonnenphasen aber zumindest am Meer genießen. Entsprechend groß dürfte der Verkehr in diese Richtung werden. „Das Pfingstwochenende ist eines der stärksten Reisewochenenden im Jahr, viele Urlauber aus Deutschland, aber auch aus Österreich, werden insbesondere Ausflugsziele in Richtung Adria ansteuern“, heißt es vom ÖAMTC.