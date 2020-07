Auch zweiter Corona-Test von Kärntner Landeshauptmann negativ

Auch das zweite Coronatest-Ergebnis von Landeshauptmann Peter Kaiser ist negativ. Er bleibt weiter in häuslicher Quarantäne. Es wird in den nächsten Tagen ein weiterer Test erfolgen. Aufgrund der negativen Tests kann laut Landespressedienst eine Infizierung all jener Personen, die bis dahin in Kontakt mit dem Landeshauptmann waren, ausgeschlossen werden.

Alle weiteren Personen, die Kontakt zur am Donnerstag als infiziert gemeldeten Klagenfurterin hatten, werden von der Behörde gebeten, sich nicht aktiv zu melden, um die Telefonleitungen zu entlasten. Bei den Betroffenen meldet sich direkt die Behörde. Für Kontaktpersonen der Kategorie 1 besteht dann auch die Möglichkeit, auf Wunsch einen Coronatest durchführen zu lassen.