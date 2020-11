Auch Kärnten und OÖ testen die Masse früher

Erst LehrerInnen und KindergartenpädagogInnen (5./6.Dezember), dann die Polizei (7/8.Dezember). Und kurz vor Weihnachten – also um den 19. bzw. 20. Dezember herum dann die gesamte restliche Bevölkerung: So sah es der ursprüngliche (Zeit-)Plan zu den geplanten Corona-Massentests vor.

Doch scherten manche Bundesländer gestern aus, legten eigene Zeitpunkte fest und zogen die Massentests vor.

"Wir haben uns in Salzburg entschlossen, die Massentests schon am 12. und 13. Dezember durchzuführen, so LH Wilfried Haslauer. Tirol testet von 4. bis 6. Dezember – und dann sollen auch die Vorarlberger zum Antigen-Test antreten.

Vorgelegt wurden die Termine aus der Befürchtung heraus, die Menschen könnten aus Angst, Weihnachten in Quarantäne verbringen zu müssen auf die Tests verzichten.

In Westen gibt es freilich zusätzlichen Druck, den Skitourismus noch vor Weihnachten ins Rollen bringen zu wollen. Das wiederum geht nur, wenn die Infektionszahlen sinken, wobei die Massentests helfen könnten.