Attacke aus der Kammer: Das System Platter zeigt Brüche

Walser stößt damit in ein Vakuum vor, das Platter selbst geschaffen hat. Denn der hat es in all den Jahren verabsäumt, einen Nachfolger aufzubauen. Das ÖVP-Regierungsteam besteht einerseits aus Landesräten, denen es an einer Machtbasis fehlt, um ihrem Chef überhaupt gefährlich zu werden.

LH-Stellvertreter Josef Geisler und Landesrätin Beate Palfrader (Bildung, Kultur, Wohnen, Arbeit) wiederum sind fleißige Loyalisten, die noch dazu an der Spitze von Bauernbund bzw. AAB stehen – aber selbst nicht in die erste Reihe drängen.

Palfrader bildet zudem eine schwarze, christlich-soziale Achse in die von Erwin Zangerl geführte Tiroler Arbeiterkammer.

Dort in der Innsbrucker Maximilian-Straße hat einst ein gewisser Fritz Dinkhauser so lange gegen den damaligen Landeshauptmann Herwig van Staa gepoltert, bis er schließlich mit VP-Abspaltung bei der Landtagswahl 2008 antrat und auf Anhieb über 18 Prozent holte. Und damit die Karriere von Platter-Vorgänger van Staa beendete. Seine eigene endete für Dinkhauser auf der Oppositionsbank.