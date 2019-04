Asylberater wegen Bestechlichkeit vor Gericht

Ein ehemaliger Asylrechtsberater, der in mehreren Fällen Flüchtlingen vorgemacht haben soll, er könne gegen entsprechendes Entgelt ihr Asylverfahren beeinflussen und ihnen zu einem positiven Asylbescheid verhelfen, muss sich am kommenden Donnerstag am Wiener Landesgericht verantworten. Ihm wird unter anderem Bestechlichkeit, schwerer gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Der 28-Jährige war von September 2016 bis Mai 2017 beim Verein Menschenrechte tätig, wo er in Eisenstadt in der kostenlosen Rechtsberatung für Asylwerber eingesetzt wurde. Der Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) zufolge soll der gebürtige Ägypter schon bei seiner Einstellung geschwindelt haben, indem er der NGO gefälschte Bewerbungsunterlagen vorlegte. Darüber hinaus soll es bereits beim Abschluss seines Jus-Studiums in Linz bzw. Wien nicht mit rechten Dingen zugegangen sein - der Anklage zufolge dürfte sich der Ägypter Zeugnisse anrechnen haben lassen, die er selbst am Computer hergestellt hatte. Mittels eines gefälschten Sachverständigengutachtens, das ihm ein eingeschränktes Hörvermögen und Diabetes bescheinigte, soll er sich wiederum eine erhöhte Studienbeihilfe ergaunert haben.