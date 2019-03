1,50 Euro für Asylwerber: Länder suchen nach einem Schlupfloch

Der Streit um den Stundenlohn, den Asylwerber für gemeinnützige Arbeit bekommen sollen, erreicht nun auch die Koalitionsparteien. Zwar steht ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz hinter den Plänen von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, den Anerkennungsbeitrag für Asylwerber auf 1,50 Euro pro Stunde zu senken. Innerhalb der Volkspartei regt sich nun aber Widerstand.

So sieht Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner keinen Grund, den Stundenlohn für Asylwerber in seinem Bundesland von derzeit vier Euro auf 1,50 Euro zu senken. "Wir haben hier ein sehr gut funktionierendes Modell aufgebaut", erklärte Wallner am Dienstag.

"Kein Grund, etwas zu ändern"

In Vorarlberg waren im Vorjahr rund 540 Asylwerber gemeinnützig tätig – zur Zufriedenheit aller Beteiligter, wie betont wird. "Wir sehen keinen Grund, etwas zu ändern", heißt es zum KURIER. Daher werde man prüfen, ob es einen Spielraum für die Länder gibt.

Einfach ignorieren kann Wallner die Verordnung Kickls nicht. Nach Paragraf 7 des Grundverordnungsgesetzes ist der Innenminister "ermächtigt, (...) Höchstgrenzen für den Anerkennungsbeitrag festzulegen".