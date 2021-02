Asyl- und Corona-Demos am Wochenende in Österreich

Gegner der Corona-Maßnahmen und der damit verbundenen Grenzschließung werden ebenfalls am Samstag in Salzburg und im benachbarten bayerischen Freilassing in einer gemeinsamen Kundgebung protestieren. Die Teilnehmer werden sich auf beiden Seiten der Saalachbrücke - der Fluss bildet die Grenze zwischen den Ländern - treffen. Angemeldet wurden allein in Salzburg bis zu 2.000 Demonstranten, so Merlin Eilers, Präsident des Vereins "Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung Salzburg".

Auf deutscher Seite hatten die Behörden schon im Lauf der Woche grünes Licht für die Veranstaltung "Für grenzenlose Selbstbestimmung" gegeben. Freitagmittag hat auch die Polizei in Salzburg endgültig entschieden, die Kundgebung nicht zu untersagen, erklärte Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Laut Organisator Eilers, der bereits Kundgebungen am Salzburger Residenzplatz veranstaltet hat, richte sich die Protestmaßnahme in erster Linie gegen die bestehende Grenzschließung.

Weitere Corona-Demos am Sonntag

Gegen die Maßnahmen wird auch am Freitag demonstriert. Um 14 Uhr treffen sich am Maria-Theresien-Platz erneut Gegner der Corona-Maßnahmen zum "Spaziergang". Auch in diesem Fall wird von einem "Faschingsumzug" gesprochen. Auch hier distanziert sich die Wiener Faschingsgilde von jeglichen Zusammenhängen.

Zudem soll es eine Kundgebung im Bereich der Ringstraße zum Thema "Das Recht zu Demonstrieren - Grundrecht - Versammlungsfreiheit" mit rund 1.800 Kraftfahrzeugen und zahlreichen Fahrrädern geben.