Von Lieblingsjüngern und Lebenswerken: Die neue Arnulf-Rainer-Ausstellung

"Wie vom Blitz getroffen"

Zambo, der jahrzehntelang in der internationalen Unternehmensberatung tätig war und heute Kliniken in Deutschland leitet, kennt Rainer und dessen Werk seit Jahrzehnten. „Meinen ersten Rainer habe ich 1960 gekauft“, erzählt er. Damals wohnte Zambo in Wien und sammelte bereits Kunst. „Wiener Schule, also Brauer, Fuchs und so.“

Der ebenfalls in dem Haus wohnhafte Kunsthistoriker Otto Breicha machte den jungen Werkstudenten auf Rainer aufmerksam: „Wollen Sie nicht mal was anderes sehen?“ und zeigte ihm Werke von Rainer. Zambo erzählt: „Ich war von den Bildern wie vom Blitz getroffen.“

Gleich am nächsten Tag ging Zambo ins Atelier von Rainer, das oberhalb des Simpl in der Wollzeile lag. „Rainer hat gleich gefragt, ob ich denn Geld habe. Und dann kaufte ich mein erstes Bild von ihm, auf Raten“, erzählt Zambo. Das Bild war „Der Absturz“ und sei symptomatisch für die weitere Verbindung gewesen, denn „später stürzte jedes Mal mein Konto ab, wenn ich einen neuen Rainer gekauft habe“, sagt der 85-Jährige lächelnd.