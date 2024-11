Anna Mader-Kratky, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung, darf nur etwas mehr als gar nichts sagen. Die weniger repräsentativen Räume im Nordwesten der großen Burg wurden von der Kaiserin für private Zwecke genützt. Dienstboten gingen aus und ein, auch Sisis Bibliothek soll sich hier befunden haben.

Homestory? Mehr schöne Kleider? Die Kunsthistorikerin verrät nur: „Wir werden in den neuen Räumen Objekte zeigen, die in unserem Depot in Schönbrunn lagern.“ Der rote Faden: „Sisi privat und in ihren unterschiedlichen Rollen als Repräsentantin.“