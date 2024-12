Armut bei Frauen: "Shoppen war für mich immer ein No-Go"

Seit Ende 2021 zählen laut einer Umfrage der Statistik Austria 31 Prozent der österreichischen Haushalte weibliche Hauptverdienerinnen, elf Prozent sind Alleinerzieherinnen. Diese Haushalte sind doppelt so häufig von materieller und sozialer Benachteiligung betroffen wie Haushalte mit männlichen Hauptverdienern.

Sie ist kein Einzelfall. Zwei von drei Personen , die bei der Caritas Hilfe suchen, sind weiblich und von Armut betroffen, so Doris Anzengruber, Leiterin der Caritas-Sozialberatung .

Ihr Vater arbeitet nicht. „Mein Vater hat Probleme mit dem Nervensystem und kann deshalb nicht arbeiten“, sagt die Jugendliche. Mit 15 Jahren begann Sandra eine Lehre. „Ich wollte gerne weiter in die Schule gehen, aber gleichzeitig auch mein eigenes Geld verdienen, um besser leben zu können.“ Bevor sie die Lehre begann, kam sie über das AMS zur Beratungsstelle „ Sprungbrett “, die speziell Mädchen und junge Frauen unterstützt.

Die Gründe liegen vor allem in Geschlechternormen : Eine junge Frau, die ihre Ausbildung abbricht, um ihre Familie zu Hause zu unterstützen, Hausarbeit übernimmt, auf die Geschwister aufpasst oder die Großeltern pflegt, fällt weniger auf als ein junger Mann, der dasselbe tut, so das Fazit der Analyse.

Auch hier bemerkt man eine Zunahme der Klientinnen. „Im ersten Halbjahr 2024 suchten 21 Prozent der Frauen im Sprungbrett wegen finanzieller Sorgen Hilfe, im Vorjahr waren es noch elf Prozent“ , heißt es von der Beratungsstelle. „Viele Mädchen brechen etwa ihre Ausbildung ab, um zu Hause unbezahlt Sorgearbeit zu leisten oder in schlecht bezahlte Jobs zu gehen“, erklärt Luise Wickrath , Projektleiterin bei „Sprungbrett basis“.

Erfolg in der Zukunft hat sich auch Sandra vorgenommen. „Ich will die Berufsmatura machen und studieren. Mich würde Kunst interessieren, aber damit kann man nicht so viel Geld verdienen. Und das ist mir bei meiner Jobwahl später wichtig“, erzählt die Jugendliche. Sie wolle es anders machen als ihre Eltern. Sie wolle nicht im Selbstmitleid versinken, sondern ihre Ziele Schritt für Schritt weiter verfolgen.

* Name von der Redaktion geändert