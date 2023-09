Lebensmittelausgabe im Kloster: Caritas eröffnet Standort in Favoriten

Waldkloster

Das in den 60er-Jahren erbaute Waldkloster in Favoriten wurde mittlerweile der weltlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. In der dazugehörigen ehemaligen Pfarre St. Johann befindet sich seit Anfang Dezember der neue Standort der Caritas-Lebensmittelausgabe Leo. Nun soll dort ein Begegnungszentrum entstehen.

900 Tonnen Lebensmittel

hat die Caritas 2022 ausgegeben. Lebensmittel und Ehrenamtliche werden immer benötigt. Wer helfen möchte, kann sich hier informieren:

www.caritas-leo.at/spenden

Infoveranstaltung

Am 14. September 2023 veranstaltet die Caritas am Gellertplatz 7 eine Infoveranstaltung für Interessierte und zukünftige freiwillige Mitarbeiter. Gesucht werden 30 Personen in der Lebensmittelausgabe und 4 Lastenradfahrerinnen und -fahrer. Beginn ist um 18 Uhr.