ARBÖ streitet um Mitglieder und Millionenschulden

Kumnig sieht in der Steiermark seit 2014 sogar einen stetigen Aufwärtstrend: „Die Wirtschaftslage in der Steiermark hat sich verbessert und die Kundenzufriedenheit erhöht.“ Konkursüberlegungen bezeichnet Kumnig gar als „Absurdität“. Es gebe keine derartigen Überlegungen: „Im Gegenteil, es werden sowohl in der Steiermark als auch in ganz Österreich neue Prüfzentren eröffnet.“ Das Fahrtechnikzentrum Ludersdorf soll nun auf die Beine kommen.

Besonders bitter ist, dass die Konkurrenz Flügel bekommt. Aktuell hat der ÖAMTC mit über 2,1 Millionen Mitgliedern einen Rekordwert erreicht.