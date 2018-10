ARBÖ versus ÖAMTC: Streit um Rettungshubschrauber eskaliert

Wie berichtet, war die Ausschreibung zunächst perfekt für den ÖAMTC, da etwa Nachtsichtflugtauglichkeit verlangt wurde. Überraschend bewarben sich aber auch ARA und ARBÖ mit einem technisch besseren Hubschrauber und der deutschen Luftrettung ( DRF) im Hintergrund.

Ein Anbieter ausgebootet

Zunächst sollte die ARA, wie berichtet, offenbar aus dem Verfahren genommen werden, weil die ARA nur in Kärnten und Tirol als Rettungsorganisation zugelassen war. Doch dann kam es anders: Die ARA wurde vor zwei Wochen aus dem Rennen genommen, doch aus einem anderen Grund – weil sie laut dem Land nicht nachweisen konnte, dass sie das notwendige Fluggerät auftreiben kann. Obwohl dahinter die deutsche Flugrettung steht, die 50 Helikopter hat und zwei davon in Österreich einsetzt. Also sogar größer ist als die „Christophorus“-Staffel des ÖAMTC.

Die ARA, die auf Anfrage nicht Stellung nehmen möchte, legte gegen den Entscheid nun Berufung ein und wollte eine einstweilige Verfügung erwirken, um die Vergabe zu blockieren. Dem kam das Land nun aber zuvor. „Wir wollen Rechtssicherheit“, sagt Harald Eitner.