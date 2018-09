Arbeitszeit: Bittere Pille für Apotheken

Beim Gemeindebund beobachtet man die Umstrukturierung genau. Die bisher getroffenen neuen Einteilungen seien aber gut gelöst worden. Was Präsident Alfred Riedl wichtig ist: „Auch im ländlichen Raum muss die flächendeckende Versorgung mit pharmazeutischen Produkten an Sonn- und Feiertagen sowie in der Nacht gewährleistet sein. Versorgungslücken oder extrem weite Anfahrtszeiten sind nicht hinzunehmen.“

Und auch eine Neustrukturierung der Apotheken-Dienste in Wien wird die Niederösterreicher in den Randbereichen betreffen. „Da werden wir unsere Dienste anpassen“, kündigt Gonda an.