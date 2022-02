Arbeitsgruppe prüft: Verträgt Graz noch ein Fußballstadion?

Unter Denkmalschutz

Bis in die Mitte der 1990er Jahre hatten Sturm und GAK jeweils eigene Trainings- und Spielstätten. Mit der Fertigstellung des Stadions in Liebenau war das obsolet: Beide Vereine bespielen die Arena, die alten Heimplätze sind Geschichte. Der GAK–Platz in der Korösistraße wich einem Wohnbau, die legendäre Gruabn von Sturm existiert noch. Wegen des Geländes mitten in dicht bebautem Wohngebiet kam auch schon die Debatte auf, ob es geschliffen werden sollte und Wohnungen Platz macht. doch die Gefahr ist gebannt: Die Gruabn steht wegen ihrer Holztribünen aus 1934 seit dem Vorjahr unter Denkmalschutz.