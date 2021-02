Schlechter Rasen in Grazer Arena wird komplett ausgetauscht

Die Betreiber der Grazer Merkur Arena haben auf die schlechten Rasenverhältnisse reagiert und am Montag einen Komplettaustausch des Geläufs im Mai angekündigt. Schon im März soll mit den am stärksten beeinträchtigten 1.500 Quadratmetern begonnen werden, erklärte die Betreibergesellschaft in einer Aussendung. Die Stadt Graz gab dafür zusätzliche finanzielle Mittel frei, wie es darin hieß.