Auf der Suche nach Gras: Sturm darf nicht mehr in Graz spielen

Der Schlager Sturm – Salzburg findet am Sonntag nicht in Graz, sondern in Klagenfurt statt. Die Bundesliga hat nach einer Kommissionierung die Stadionzulassung und damit die Spielgenehmigung für die Merkur Arena entzogen. Selbiges ist vom ÖFB für das Cup-Semifinale (ebenfalls gegen Salzburg) am Mittwoch zu erwarten.

Bereits gegen den WAC (1:2) war der Rasen in katastrophalem Zustand, nun müssen die Grazer ausweichen, bis neue Rasenziegel verlegt sind.

Der Stadionbetreiber – der Messe Congress Graz – wollte nur einen kleinen Rasenteil tauschen. Die Einschätzung („Das übrige Spielfeld entspricht durchgehend den derzeitigen Bundesliga-Bestimmungen“) wurde vom Senat 3 nicht geteilt. Sturm-Sportchef Schicker äußerte Verständnis: „Ich sehe schon eine Verletzungsgefahr.“