ARA-Flugrettung: Erste Nachteinsätze mit Windenbergung

Der größte Vorteil der Windenbergung gegenüber der Seilbergung sei laut Experten, dass man in einem Notfall, bei dem jede Minute zählt, wesentlich schneller agieren kann. Denn mit einem Seil benötigt man zunächst einen Zwischenlandeplatz, bei dem der Flugretter am Seil angehängt wird, dann wird er zum Verletzten transportiert, dann geht es wieder zu einem Zwischenlandeplatz, um den Verletzten in den Hubschrauber zu heben.

Bei der Windenbergung sei die Verladung des Verletzten während des Fluges möglich – ohne Zwischenlandung.

Kostenintensiv

Bereits zwei Mal hat die Nachtwinde in der Praxis ihr Können in Tirol unter Beweis gestellt. Zuletzt bei einem Nachteinsatz der Bergrettung Ehrwald auf der Zugspitze: Gemeinsam mit dem Team des Notarzthubschraubers RK-2 bargen die Einsatzkräfte in der Dunkelheit einen abgestürzten, schwer verletzten deutschen Gleitschirmflieger.

Bleibt die Frage, ob der schulungsintensive Einsatz der Nachtwinden-Rettung auch eine Verteuerung bei der Abrechnung der Flugminuten (aktuell 119 Euro pro Minute) mit sich bringen wird. „Der Einsatz ist eine kostenintensive Sache. Momentan versuchen wir die Kosten selbst zu stemmen. Die Frage ist, ob dies dauerhaft möglich sein wird“, sagt Jank.