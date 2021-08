Windenbergung in der Nacht: „Wie Rückwärtseinparken ohne Licht“

Die Alarmierung erfolgt gegen 21.30 Uhr: Zwei Wanderer sind in Bergnot geraten, sie können in der Dunkelheit weder vor und zurück. Der „RK1“-Hubschrauber der ARA-Flugrettung hebt vom Stützpunkt in Fresach (Bezirk Villach-Land) ab. Wenig später werden zwischen Bäumen die Verletzten ausgemacht. Und dann passiert etwas, was es in dieser Form in Österreich bisher nicht gab: Eine Windenrettung des Verletzten bei Nacht.

Das oben beschriebene Szenario ist eine Übungssituation, die Dienstagnacht anlässlich des 20-jährigen Bestehens der rot-weiß-roten Hubschrauber der ARA-Flugrettung in Österreich vorgeführt wurde. Doch die nächtliche Windenrettung könnte bald Realität werden.

Go von Behörden

„Wir warten nur mehr darauf, dass uns die Behörde die Zustimmung erteilt. Es hat bereits einen Demo-Flug in Tirol gegeben. Wir sind zuversichtlich, dass es ein Go geben wird. Wir wären dann die erste Luftrettungsorganisation in Österreich und Deutschland, die eine Windenrettung auch bei Dunkelheit durchführt“, sagt ARA-Geschäftsführer, Thomas Jank. Mit dem grünem Licht der Austro Control könnte es im Herbst soweit sein.

Die nächtliche Windenbergung könnte dann bereits im kommenden Winter zum Einsatz kommen. Bis zum offiziellen Startschuss dürfen die rund 80 Mitarbeiter der ARA die Bergung zumindest trainieren. „Im Hochgebirge ist eine Windenbergung bei Nacht eine echte Herausforderung. Man muss sich das so vorstellen, als ob man mit seinem Auto in einem Parkhaus ist, das Licht geht aus, du siehst nichts, und dein Kollege auf der Rückbank des Autos weist dich in eine kleine Parklücke ein. Also Rückwärtseinparken ohne Licht. Jeder Schritt wird mit Checklisten abgearbeitet“, erklärt ein Pilot vor dem Demonstrationsflug.

Umsteigen während des Fluges

Beim Flug selbst wird rasch klar, wie gut das Team zusammenspielen muss: Denn der Winden-Operator, der für die Winde verantwortlich ist, sitzt vor dem Einsatz aus Sicherheitsgründen als Co-Pilot neben dem Piloten im Cockpit.