Anzeige gegen Stadtchef wegen „Geschenk in Millionenhöhe“

„Sie wissen, wie das ausschaut, wenn ich anfange, mich um eine Geschichte zu kümmern“, betont Peter Pilz und erinnert damit an seine Zeiten in U-Ausschüssen.

Wie schon seine früheren politischen Gefährten, die Grünen, verbeißt sich auch Pilz in die Themen Murkraftwerk in Graz-Puntigam sowie Zentraler Speicherkanal: „Dieses Projekt ist so unfassbar unwirtschaftlich“, moniert Pilz und deponiert eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien: Es geht um den Verdacht der Untreue, die vor allem den Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, ÖVP, treffe. Denn ohne dessen „Geschenke in Millionen-Höhe“ wäre das Kraftwerk nie gebaut worden.

Mit dem Gang zur Justiz marschiert Pilz den Weg weiter, den schon die Grünen eingeschlagen haben. Wie deren Parteichef Werner Kogler ist Pilz überzeugt, dass die Stadt Graz mit dem Bau des Speicherkanals eine Leistung übernommen hat, die eigentlich die Energie Steiermark (ESTAG) tragen müsste. „Der Speicherkanal wird nur wegen des Kraftwerks gebaut, weil das Kraftwerk den braucht, und nicht die Stadt.“ Jeweils rund 80 Millionen kosten die beiden Bauten, die Skeptiker aber als einheitliches Projekt betrachten, im Gegensatz zu ESTAG und Stadt. So würden aber die Kosten gesplittet, das Kraftwerk für die ESTAG dadurch leistbar.