„Anzapft is!“ Hier fließt eigenes Hotel-Bier

Die Bernstein-Farbe, die frische Note, der bittere Abgang: „Es schmeckt einfach nach mehr“, urteilten Gäste bei der Brauerei-Eröffnung in Zell am See am Wochenende. Um zu prüfen, ob Bier tatsächlich ein guter Durstlöscher ist, genehmigten sie sich ein zweites Glas. Rund 250 Festgäste verkosteten das edle Gebräu und die Tiroler Kaiserjäger-Musikkapelle traf per Boot ein.

In der Mikrobrauerei direkt am See am Areal des Grand Hotels werden die Pinzgauer Holleis-Betriebe mit Bier versorgt. In den Handel liefert das „Pinzga Bräu“ nicht. Als Braumeister tüftelt Valentin Klien, ältester Sohn des Hoteliers, mit Rezepten und Bier-Traditionen. Er ist eigentlich Jurist, hat aber im Bierbrauen seine große Leidenschaft gefunden. Gebraut wird an zwei Tagen. Rund 45.000 Liter werden pro Jahr produziert und ausgeschenkt.

Der Hotelier, der Häuser im Pinzgau und Kroatien mit insgesamt 600 Mitarbeitern betreibt, will mit der Brauerei an eine alte Tradition anknüpfen: „Im vorigen Jahrhundert war es üblich, dass jedes größeres Gasthaus eine größere Brauerei hatte. Wir wollten das auch in Zell am See wieder aufleben lassen.“

Er investierte in seine Brauerei mit einer 5-Hektoliter-Brauanlage des deutschen Herstellers Kaspar Schulz rund eine Million Euro. Der Hotelier will mit dem eigenen Bier auch ein stückweit autarker und unabhängiger von weltwirtschaftlichen Strömungen werden.