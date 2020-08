Antisemitische Angriffe: Ein schwarzer Tag für Österreich

Erneut ereignete sich Samstagabend in Österreich ein erschütternder antisemitischer Übergriff. Der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, Elie Rosen, wollte mit seinem Auto auf das Gelände der Synagoge fahren, als er einen Mann bemerkte, der Steine in den Hof warf. Als der Präsident sein Fahrzeug verlassen hatte, attackierte der Unbekannte Rosen mit einem Baseballschläger. Dieser konnte sich in seinem Auto in Sicherheit bringen, der Täter schlug noch mehrmals auf das Fahrzeug ein, ehe er flüchtete.

Reihe von Angriffen

Diese Tat ist nicht der erste Angriff auf die jüdische Community in Graz: Bereits am Mittwoch sowie in der Nacht auf Samstag wurde die Synagoge von Unbekannten mit Graffitis verunstaltet und mit Steinen beworfen. Dabei wurden zahlreiche Fenster zerstört.

Dies gipfelte nun im Angriff des Präsidenten der jüdischen Glaubensgemeinschaft – ein schwarzer Tag für Österreich. „Ich glaube, jede physische Attacke hat, auch wenn sie keine physischen Folgen hat, durchwegs einen psychischen Impact“, sagt Rosen am Tag nach der Attacke. Er sei „dabei, den Vorfall zu verarbeiten“ und sieht nicht nur einen Angriff gegen seine Person, sondern „eine Attacke gegen die jüdische Gemeinde per se“.