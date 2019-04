Anstieg bei Lawinenopfern: 93 Bergtote im vergangenen Winter

Die Anzahl der Unfälle und der Todesopfer im alpinen Raum ist in der Wintersaison 2018/19 erneut leicht zurückgegangen. Während in der Vorjahressaison 102 Personen im alpinen Raum starben, waren es im Vergleichszeitraum im Winter 2018/19 von 1. November bis 24. März 93 Tote. Bei den Lawinentoten gab es hingegen einen Anstieg von 15 auf 19.

Normalerweise sind schneereiche Winter wie heuer sehr sichere Winter, meinte Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. "Bei viel Schnee werden alle instabilen Hänge von selbst entladen, denn ein Meter Neuschnee entspricht dem Gewicht eines Skifahrers", erklärte Gabl. Man müsse nach großen Neuschneemengen allerdings einige Tage abwarten, bevor man ins freie Gelände geht. "Die Verunglückten in Lech haben sich zu wenig Zeit gelassen", sprach Gabl einen Lawinenabgang mit vier Toten an.