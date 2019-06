Anschlagsplan gegen Strache: Verdächtiger hatte Waffe und 174 Schuss Munition

Sportkeller in der Moschee

Überraschend ist auch, dass der V-Mann zwar in ersten Einvernahmeprotokollen (September/Oktober 2018) mit dem Decknamen „AZ 1“ bezeichnet wird, im März 2019 aber dann sein voller Vor- und Nachnamen genannt wird.

Der verdächtige Österreicher mit kosovarischen Wurzeln, Bujar B., hat, wie berichtet, offenbar regelmäßig eine Moschee in Wien-Ottakring besucht, in der der Salafist Nedzad B. predigte. Nedzad B. war im März 2017 bei einer Razzia in Wien wegen seiner Balkan-Salafisten-Verbindungen festgenommen worden. Bujar B. gibt bei seiner Einvernahme an, zwei Mal im Sportkeller dieser Moschee mit drei, vier Brüdern trainiert zu haben. „Wir haben Bank gedrückt“, gab Bujar B. zu Protokoll. Er saß damals in Haft.