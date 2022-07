Anschlag von Kindberg: Der Mord an Adolf Fuchs

Nachdem die Gefahr gebannt war, begann die Suche nach dem Motiv. Wer hätte einen Grund, einen Spielwarenhändler aus Kindberg zu töten? Die Ermittler fanden recht bald einen. Adolf Fuchs verkaufte nämlich nicht nur Spielzeug, sondern machte noch andere Geschäfte. So brachte er gebrauchte Autos in die Slowakei und verleaste sie. Und er kaufte Grundstücke dort. Seine Geschäftspartnerin in der Slowakei war Andrea S. Sie kannte die Familie Fuchs seit Jahren, soll zeitweise sogar bei ihnen gewohnt und mit dem Sohn liiert gewesen sein.

Die Geschäfte liefen reibungslos - bis Andrea S. den mehrfach vorbestraften Ukrainer Alexander S. kennenlernte und später heiratete. „Da haben die Probleme angefangen“, sagt Ermittlungsleiter Herbert Fuik. So haben Andrea und Alexander S. die Leasingraten nicht mehr an Adolf Fuchs übergeben, Autos sind verschwunden.

Der Kindberger erstattete daraufhin Anzeige wegen Betrugs. Eine verhängnisvolle Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte. Denn was Fuchs nicht wusste: Alexander S. war nicht irgendein Kleinkrimineller, sondern Mitglied einer ukrainischen Mafiaorganisation.

Wie die Ermittler herausfanden, waren immer wieder Menschen in seinem Umfeld auf mysteriöse Weise verschwunden oder umgekommen. Für den Bombenanschlag auf Adolf Fuchs soll er einen Slowaken namens Richard M. beauftragt haben. Aufzeichnungen der Zöllner an der Grenze belegten, dass Alexander S. und Richard M. zehn Tage vor der Tat gemeinsam nach Österreich eingereist waren – offenbar, um Fuchs auszuspionieren. Und Richard M. am 30. Oktober 2000 allein nach Kindberg kam, um offenbar die selbst gebaute Bombe mit hochbrisantem militärischem Sprengstoff im Auto zu deponieren und anschließend per Fernzünder zu zünden.

Schließlich reichten die Indizien für einen Haftbefehl gegen Alexander S. Slowakische Spezialkräfte nahmen ihn am 2. Februar 2001 in seiner Wohnung östlich von Bratislava fest. Dort stießen sie auf Zeitungsausschnitte der Berichte über Kindberg. „Darauf war mein Name mit Marker angestrichen. Da ist mir anders geworden. Ich habe meine Familie in Sicherheit gebracht und jeden Tag unter mein Auto geschaut, ob irgendwo eine Bombe liegt“, erinnert sich Ermittler Herbert Fuik, der bei der Hausdurchsuchung dabei war.