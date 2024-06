1 Jahr nach möglichem Anschlag auf die Pride: Ermittlungen stecken fest

Auch Befragungen im Umfeld des verdächtigen Ukrainers bringen nicht allzu viel Österreich-Bezug. Einzig sein Vater gab an, dass sein Sohn (damals 16) Online-Freunde habe, die in Belgien und Österreich leben. Namen seien nie genannt worden. Man bewege sich im Netz "inkognito".

"Da findet sich kein Hinweis auf einen Anschlag auf die Pride", stellt Rechtsanwalt Andreas Schweitzer fest, der den jüngsten Verdächtigen vertritt. "Ich weiß nicht, wie die Ermittler auf so etwas kommen."

Wohl aber waren auf den Handys der Verdächtigen unter anderem Anleitungen zum Bombenbau. Beim Jüngsten ganze acht. Die Brüder wiederum sollen versucht haben, sich Waffen in der Excalibur-City in Tschechien zu besorgen - der KURIER berichtete.

Bevorzugte Ziele

Zumindest lassen die übersetzten Korrespondenzen in eine dunkle Gedankenwelt europäischer IS-Anhänger blicken, die international vernetzt sind. In Chats wird ausführlich darüber diskutiert, welche Ziele man angreifen will. "2022 verging ohne Anschläge. Was zum Teufel ist das?" - ""2023 wird das Jahr der Inschallah-Anschläge sein!" - "Wir müssen so viele Menschen wie möglich töten."

Als "Vorbild" wird mehrfach der Anschlag auf den Konzertsaal Bataclan in Paris mit 90 Toten genannt. Aber auch Juden, Journalisten, Polizisten und Homosexuelle werden als "erstrebenswertes Ziel" genannt. "Ich habe das Video Freitagabend in Brüssel gesehen, man kann dort einfach ein Massaker machen. Man kann auch in einen Club gehen und ihn mit Granaten bewerfen, weil die Dichter der Kuffar (Ungläubige, Anm.) pro Quadratmeter zu hoch ist, es sollt ein Blutbad werden insha'Allah. Eine Art Bataclan 2.0."