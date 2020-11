Anschlag in Wien: Razzien in Deutschland

15 Personen sind in Österreich in Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien bisher festgenommen worden - acht von ihnen waren bereits vorbestraft. Laut Ruf wird gegen die Männer wegen möglicher Beitragstäterschaft zu Mord sowie terroristische Vereinigung ermittelt. Alle seien dem radikal islamistischen Milieu zuzuordnen.

Wie Innenminister Karl Nehammer am Donnerstag bekannt gab, würden derzeit zwei Ermittlungsstränge verfolgt.

Einer davon führt in die Schweiz wo bereits zwei Personen festgenommen wurden. Ein weiterer Ermittlungsstrang führe in ein Land, das Nehammer wegen laufender Ermittlungen gestern nicht nennen wollte. Doch wurde spekuliert, dass es sich um Deutschland handeln könnte. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer sagte in Berlin nämlich: "Wir haben durch den Fall in Wien auch Bezüge nach Deutschland hin zu Gefährdern, die rund um die Uhr überwacht werden."