Nach 13 Jahren: Prozess um rechtsextremen Anschlag auf Flüchtlingsheim

"Es hätte jederzeit sein können, dass da jemand um die Ecke biegt und schwer verletzt wird", merkt der Staatsanwalt an. "Oder stirbt." In der Nacht zum 11. September 2010 wurde vor einem Caritas-Heim in Graz ein Sprengsatz abgelegt und gezündet. Dabei soll es sich um eine Mutprobe im rechtsextremen Milieu gehandelt haben: Im Straflandesgericht Leoben sind seit Dienstag drei Männer vor Gericht, die nicht nur wegen Gefährdung angeklagt sind, sondern auch wegen NS-Wiederbetätigung.

Der selbstgebaute Sprengsatz aus Nägeln, Zündschnur und Schwarzpulver soll nämlich vor der Tür des Flüchtlingsheimes gezündet worden sein, um "den Bewohnern dort zu zeigen, dass sie in Österreich nichts verloren haben", beschreibt der Ankläger.