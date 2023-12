Nach 13 Jahren: Explosion bei Grazer Caritas-Heim Fall für Gericht

Am 11. Oktober 2010 war gegen 1.40 Uhr eine Detonation am Eingang des Flüchtlingsheims in Graz zu hören. 35 Bewohner und eine Betreuerin wurden aus dem Schlaf gerissen. Ein damals 49-jähriger Georgier stürzte und verletzte sich, als er nachschauen gehen wollte.

Drei Männer wurden ausgeforscht

Ansonsten gab es zwar keine Verletzten, aber der rohr- oder dosenförmige Sprengkörper wäre laut damaligen Ermittlungen imstande gewesen, Menschen schwer zu verletzten. Es wurden damals Granitteilchen von einer beschädigten Platte am Eingang in der Größe von bis zu zwei Quadratzentimeter im Umkreis von zehn Metern sichergestellt.