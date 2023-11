Aufregung im Grazer Rathaus: Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Kurz vor Beginn der Gemeinderatssitzung gab es Aufregung im Grazer Rathaus: In einer WC-Anlage wurde am Donnerstag eine Waffe gefunden - ein Mitarbeiter schlug Alarm, die Polizei rückte an.

Die Beamten konnten aber rasch Entwarnung geben: Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.