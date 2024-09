Betrugsanklage: Die Entzauberung der glänzenden Geschäfte mit Gold

Ein Bekannter habe ihn von dem angeblich so lukrativen Goldgeschäft informiert. „Also habe ich investiert.“ Doch die angeblich so ertragreiche Goldmine in Guyana sei bei einem Unwetter überschwemmt worden. Sämtliche Maschinen, so wurde ihm erzählt, seien kaputt.

„Wiedergutmachung“

Zwei Jahre später, so schildert es der Zauberer, sei der Bekannte wieder zu ihm gekommen. „Ich will dir was Gutes tun als Wiedergutmachung“, habe er ihm gesagt. „Und dann war’s wieder derselbe Schmäh. Angeblich wieder Hochwasser, diesmal in einer Goldmine in Afrika“, ärgert sich der Wiener.

Vertreten wird er von Anwalt Jörg Zarbl, der überzeugt ist: „Die Goldmine gibt es nicht.“ Es sei eine Loch auf-Loch zu-Taktik gewesen, mit der gearbeitet worden sei. Bei manchen Geschädigten ist der Schaden beträchtlich. „Ich vertrete auch welche, die 300.000 bis 400.000 Euro investiert haben.“