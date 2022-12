Anklage steht: Sechs Männer sollen Frau missbraucht haben

„Die Polizei hat natürlich kein Interesse daran, irgendetwas, das passiert ist, zu vertuschen“, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion damals gegenüber dem KURIER. Man sei über den konkreten Fall selbst nicht informiert worden.

Denn die zuständige Polizeiinspektion habe zunächst nicht gewusst, ob an den Vorwürfen, die „schwammig und verworren“ gewesen seien, etwas dran ist. Deshalb sei der Fall in den täglichen Berichten an die Landespolizeidirektion nicht enthalten gewesen. Die Polizeiinspektion habe aber den Sachverhalt bearbeitet, wobei sich dieser erhärtet habe. Der Posten habe direkt an die Staatsanwaltschaft berichtet.

Zu dem Missbrauch soll es gekommen sein, als mehrere Männer und die Frau den Bewohner eines Flüchtlingsheims besucht haben. Bei dem Treffen sollen schließlich Alkohol und Drogen konsumiert worden sein.

Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo der Verdacht auf sexuellen Missbrauch festgestellt wurde.